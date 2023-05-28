"خلافات على أولوية جمع القمامة".. عامل نظافة يقتل زميله بالمرج

اقدم عامل نظافة على قتل زميله وتمزيق جسده بسبب خلافات على أولوية جمع القمامة بمنطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرةبلاغا بالعثور على جثة ( عامل نظافة) بها عدة جروح طعنية بالجسم ، أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم .

و بالإنتقال والفحص وبسؤال والدته قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها المتوفى وبين أحد الأشخاصبسبب خلافات بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (عامل نظافة آخر - مقيم بدائرة القسم ).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثا إصابته المشار إليه والتى أودت بحياته ، ولاذ بالفرار .

و تم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.