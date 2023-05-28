الاستشاري الصومالي يتوصل إلى اتفاق حول قضايا انتخابات البلاد

الأحد 28/مايو/2023 - 11:36 ص

أعلن المجلس الاستشاري الصومالي أنه تم التوصل إلى اتفاق حول قضايا انتخابات البلاد،وآخر تطورات الأمن ضد الإرهاب، وملف الإعفاء من الديون الخارجية، واشتباكات مدينة لاسعانود، وانتخابات المجالس المحلية بولاية بونتلاند

. والمجلس في بيان اليوم - الأحد - خلال فعالياته في العاصمة مقديشيو، برئاسة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وفقا ل وكالة الأنباء الصومالية، أن من أبرز الملفات الهامة التي ناقشها الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، مشيرا أنه جري الاتفاق على إنشاء حزبين سياسيين في البلاد، وتشكيل لجنة انتخابية وطنية، وانتخابات فردية بالنسبة لمستوى المقاطعات والأقاليم الفيدرالية، بما في ذلك محافظة بنادر.

وأضاف البيان أنه تم الاقتراح على أن تجرى انتخابات رؤساء الحكومات الإقليمية في البلاد، في نوفمبر عام 2024، كما تم الاتفاق على تبني نظام الرئيس ونائب الرئيس بدلا من نظام من رئيس البلاد ورئيس الوزراء المعمول بيه الآن، على أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه من قبل الشعب في اقتراع واحد.