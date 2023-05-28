بالفيديو.. متحدث الزراعة: الوزارة حرصت على توفير الأشجار بسعر التكلفة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن معرض الربيع هذا العام بالمتحف الزراعي يقام تحت رعاية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة "100 مليون شجرة".

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن الوزارة حرصت في الفترة الأخيرة على توفير الأشجار بسعر التكلفة سواء الأشجار المثمرة أو الخشبية والزينة، لتكون متاحة أمام الجمهور.

ولفت إلى أن المعرض يوفر مستلزمات الزراعة للجمهور بسعر التكلفة، كما أن المعرض يطلق هذا العام أكبر مبادرة لـ " خير مزارعنا لأهالينا وتنوع كبير في المعروضات وأسعار مناسبة.

وأوضح أن المعرض تم نقله من حديقة الأورمان للمتحف الزراعي وفقا لخطة الدولة لتطوير الحدائق، والمتنزهات، مشيرا إلى أن إقامته داخل المتحف الزراعي تمنح الزائرين فرصة لرؤية الزهور وشراء المستلزمات للزراعة ومستلزمات المنزل.

وأشار إلى أن كل زائر للمتحف الزراعي سيجد كل الاحتياجات اللازمة للزراعة أو تعلمها.