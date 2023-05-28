اليوم.. فيتوريا يعلن قائمة محترفي منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

ويعاني منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل غياب العديد من عناصره الأساسية من المحترفين بسبب الإصابة، أبرزهم طارق حامد المحترف بصفوف اتحاد جدة وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي.

كما يفتقد منتخب مصر غياب محمود الونش مدافع الزمالك الذي عاودته الإصابة مجددا بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر لفيتو، أن فيتوريا قرر استدعاء كل من: محمد صلاح (ليفربول) وأحمد حجازي (اتحاد جدة) ومحمود تريزيجيه (طرابزون التركي) وعمر مرموش (فولفسبورج) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) وسام مرسي (إبسويتش تاون) وأحمد حمدي (مونتريال) ومحمد النني (أرسنال).