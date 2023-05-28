أمام العدالة| الحكم على البلوجر «لوشا» في قضية الخطف ومحاكمة المتهمين بهتك عرض «فتاة عابدين».. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة البلوجر لوشا في قضية خطف ومحاكمة المتهمين بهتك عرض فتاة بعابدين.

-محاكمة المتهمين بهتك عرض فتاة بعابدين

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين باحتجاز فتاة والتعدي عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة وجهت للمتهمين تهم، احتجاز أنثى وهتك عرضها وترهيبها.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغًا من فتاة يُفيد بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، ثم استدرجها إلى شقته وفور دخولها فوجئت بأصدقائه الذين احتجزوها، واعتدوا عليها.

وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المجني عليها توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقائه احتجزوها واعتدوا عليها جنسيًا، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

-دعوى الحبس أو الدفع المقامة من زينة ضد أحمد عز

تنظر محكمة أسرة مدينة نصر دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه.

وقدم محامي الفنانة زينة طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس، وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألف جنيه استرليني و552 جنيها إسترلينيا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعز الدين.

-معارضة المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي

تنظر محكمة جنح الطفل المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي في حادث تصادم بالحبس على حكم حبسه لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى موقع الحادث.

وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى يوسف في العقد الثاني من العمر وأصيب بكسور بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى.

-القضاء الإداري ينظر دعوى حل لجنة الانضباط باتحاد القدم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وكان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، وطالب عثمان، في الدعوى، ببطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط، وما ترتب عليها واعتبارها كأنها لم تكن.

-محاكمة البلوجر لوشا في قضية خطف

تصدر محكمة جنايات الجيزة، حكمها البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، وذلك على خلفية الحكم الصادر ضده في وقت سابق بالحبس لمدة 10 سنوات، عقب اتهامه في قضية الخطف.

كشفت التحقيقات في قضية اتهام البلوجر لوشا بخطف طفل بالاشتراك مع آخرين، بعدما أسند إليهم ابتزاز والدة الطفل وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة. وتبين تهرب البلوجر محمد عبدالحميد الشهير بـ«لوشا»، بعد ضبطه بتهمة التهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس 10 سنوات بتهمة الخطف.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على لوشا، ويبلغ من العمر 36 عامًا دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى الجيزة، ومنها إلى قسم الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.