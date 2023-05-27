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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند.. إيقاف مسئول عن العمل بعد أمره بإفراغ سد من المياه لإنقاذ هاتفه

سد في الهند
سد في الهند
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قررت السلطات الهندية إيقاف مسئول حكومى يدعي راجيش فيشواس عن العمل بعد أن أمر بإفراغ سد من المياه من أجل أن يتمكن من استعادة هاتفه الذي سقط منه في السد، وفق ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن هاتف المسئول سقط فى السد خلال التقاطه صورة سيلفى، متابعة أنه أمر بتجفيف السد من المياه، مدعيا أن هاتفه يحتوى على بيانات حكومية حساسة يجب استرجاعها.

ووقعت الحادثة فى سد خركتا فى ولاية تشهاتيسجاره بوسط البلاد.

وبعد أن استغرق الأمر 3 أيام لإفراغ السد من المياه المخزنة داخله، وجد المسئول، الذى يعمل فى مفتشية الغذاء، أن هاتفه لا يعمل بعد أن غمرته المياه لفترة طويلة.

وفى أعقاب هذا، تم إيقاف فيشواس عن العمل، بعد اتهامه بإساءة استخدام سلطاته.

وقال فيشواس فى بيان أوردته وسائل الإعلام الهندية، أنه تم إحضار المضخة بعد أن فشل الغواصون المحليون فى العثور على الهاتف.

وأدعي أنه حصل على إذن شفهى من أحد المسؤولين لإفراغ "بعض المياه فى قناة مائية قريبة".

وأشارت الصحيفة إلي أنه تم إفراغ حوالي مليونى لتر من المياه، ما يكفى لرى 6 كيلومترات مربعة (600 هكتار) من الأراضى الزراعية.

ونفى فيشواس إساءة استغلال سلطاته، وأضاف إن المياه المصرفة كانت من الجزء الفائض فى السد.

السلطات الهندية إيقاف مسئول حكومى راجيش فيشواس إفراغ سد من المياه استعادة هاتفه الذي سقط منه في السد