الخطيب يهنئ سلة الأهلي بالبطولة الإفريقية والتأهل لكأس الأندية

هنأ محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3»، التي أقيمت في رواندا، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

ووجه الخطيب التحية لمنظومة الفريق بالكامل على تشريف كرة السلة المصرية بحصد اللقب القاري عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على فريق دوان السنغالي في ختام منافسات البطولة.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين والتركيز الشديد والالتزام داخل وخارج الملعب، وكذلك الإصرار على الفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.

وقال إنه أثناء لقائه مع عناصر الفريق في المران الأخير قبل السفر إلى رواندا شعر بالإصرار لدى كل اللاعبين والرغبة في العودة بكأس البطولة. وبالفعل بذلوا قصارى جهدهم على مدار كافة المباريات وكانوا الأفضل من كل الوجوه.

وشدد على أن الفوز بالكأس الإفريقية يعكس الشخصية القوية للاعبي الأهلي وروحهم العالية، ويزيد من المسئولية الملقاة على عاتق الفريق للاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة القادمة.