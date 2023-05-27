اجتماع ببن عامر حسين وروي فيتوريا لتنسيق موعد الدوري

يجتمع عامر حسين مدير لجنة المسابقات الرئيسية بتحاد الكرة، بروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال ايام، وذلك من اجل تحديد الموعد النهائي لانطلاق الدوري الجديد، بالاضافة الي احتياجات البرتغالي وارتباطات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر ان يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان.

ويذكر ان الاتحاد الافريقي كاف قد رفض تأجيل مباراة الفراعنة مع غينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية بكوت ديفوار لتقام المباراة في موعدها يوم ١٤ يونيو المقبل.