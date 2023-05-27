الطقس المتقلب يجبر مصر على إغلاق الموانئ وإلغاء الأنشطة السياحية.. "البحر الأحمر" تغلق السويس والزيتيات.. رحلات البالون الطائر تتوقف في الأقصر.. خبراء الأرصاد يكشفون موعد استقرار الأجواء

تتعرض مصر لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المنتظر أن يستمر الطقس المضطرب حتى الساعات الأولى من صباح الغد، وهو ما أجبر السلطات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لحين استقرار الأجواء، من بينها إغلاق العديد من المواني وإلغاء الأنشطة السياحية المرتبطة بالبالون الطائر في محافظة الأقصر.

وقبل ساعات أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة السادسة مساء نظرا لسوء الأحوال الجومائية، بعدما بلغت شدة الرياح ٢٨ عقدة جنوبية وارتفع الأمواج ما بين 3-4 متر، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

أصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

في الأقصر أعلنت السلطات إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر لليوم الثاني على التوالي، في ظل حالة الطقس المتقلب التي تشهدها المحافظة، اليوم السبت، والتي تمثلت في سرعة الرياح وهبوب عاصفة مثيرة للأتربة، أجبرت مسئولو أرض مطار البالون الطائر غرب الأقصر، على إلغاء كافة الأنشطة والرحلات، وأكدت أن ما تم رصده من شدة وسرعة الرياح في اتجاه الشرق والتقلبات الجوية هو ما يمنع تحليق الرحلات، وبناء عليه أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرارا بعدم التحليق في سماء المحافظة فجرا، وتقرر إلغاء الرحلات بالكامل.

من جانبها، أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.

كما رفعت المحافظة، درجة الاستعداد بين كافة المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقي أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

فيما أعلنت إدارة الأزمات والطوارئ بمحافظة الأقصر، حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي كوارث خلال الساعات المقبلة، ولمواجهة التغيرات في الأحوال الجوية، لافتة إلى استمرارها على مدار الـ24 ساعة المقبلة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات، والوحدات المحلية والمدن، ومركز محافظة الأقصر، والهلال الأحمر، بجانب مراجعة مرات السيول، في جميع المناطق، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاستعدادات اللازمة لدرء الوقيعة من أخطار السيول والأمطار الشديدة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

متى تنتهي تقلبات الجو؟

في هذا الشأن، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات الماضية شهدت ذروة التقلب في الأحوال الجوية، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى في القاهرة 36 درجة، في الوقت الذي سجلت درجات الحرارة في المناطق الجنوبية 42 درجة مئوية على جنوب الصعيد، بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، ما بين صحراء شبه الجزيرة الغربية والصحراء الغربية.

وأكدت "غانم" في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، أن الرياح المثرة للرمال والأتربة التي تشهدها العديد من المحافظات أدت إلى انخفاض الرؤية وغياب أشعة الشمس، مشيرة الى أن نشاط في الرياح سرعاته تتراوح من 30 لـ 40 كم/ساعة في السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال وجنوب الصعيد، وقد يكون مثير للرمال والأتربة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

طقس الأحد حار نهارًا واستمرار الرياح والأتربة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقـس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد وسلسلة جبال البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.