البلقان على صفيح ساخن.. تأهب في صربيا مع محاولة تنصيب رؤساء بلديات ألبان

الأحد 28/مايو/2023 - 02:27 ص

بعد نحو ٣ أشهر من موافقة زعيمى صربيا وكوسوفو على اتفاق لتطبيع العلاقات يدعمه الغرب دخلت منطقة البلقان منعطفًا جديدًا.

وقال مجلس الأمن الصربي، إن جيش البلاد لا يزال في حالة تأهب قصوى، ردا على ما تقول صربيا إنها محاولة سلطات بريشتينا تنصيب رؤساء بلديات ألبان في الشمال بعد انتخابات محلية جرت الشهر الماضي.

وجاء في بيان صدر عن المجلس في أعقاب جلسته، نقلته وكالة نوفوستي الروسية: "بسبب الاستخدام الوحشي للقوة من جانب رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي وهياكله ضد الشعب الصربي في كوسوفو وميتوهيا، لا تزال القوات المسلحة الصربية في حالة تأهب قصوى". وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وضع الجمعة، الجيش الصربي في حالة تأهب قصوى بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا في ضوء خطوات بريشتينا، كما طالب الناتو "بوقف العنف ضد الصرب على الفور" في كوسوفو وميتوهيا.

