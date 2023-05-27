أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية

حذّرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية، المواطنين من الرياح المثيرة للأتربة، إذ تشهد البلاد سرعات رياح تصل إلى 30 إلى 45 كيلومتر في الساعة.

وقالت غانم خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، إن هناك انخفاضًا للرؤية الأفقية على أغلب طرق الجمهورية، إذ وصلت إلى 1000 متر على بعض مناطق القاهرة الكبرى، متوقعة استمرار الرياح المثيرة للأتربة حتى غدٍ الأحد.

ونصحت الذين يعانون من مشاكل صدرية بارتداء الكمامة حال نزول الشارع، وكذلك يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات والمباني المتهالكة، بسبب سرعة الرياح.

وبيّنت غانم أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار تستمر غدًا، وهي متوسطة ورعدية على بعض المناطق شمال وجنوب الصعيد، وقد تصل لحد السيول على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، وخليج السويس، ووسط وجنوب سيناء.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وقد تصل خفيفة ورعدية لبعض المناطق بالقاهرة الكبرى.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالأرصاد بأن درجات الحرارة اليوم كانت ذروتها، ومتوقعة أن تكون غدًا أقل من اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقـس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما نوهت إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر.