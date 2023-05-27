حفل افتتاح أعمال تطوير قرية الجبل في إطسا.. صور

شملت عملية إعمار قرية "الجبل"، إعادة إعمار وتطوير 23 منزلاً، وفرشهم وتأثيثهم بالكامل، ومدهم بالأجهزة الكهربائية، وتوصيل مياه شرب نقية ل (300) منزل، بالإضافة الى تسليم مشروعات تنموية صغيرة وتوزيع مساعدات موسمية متمثلة فى "مواد غذائية"، فضلاً عن تسليم عدد (34) كرسي متحرك دعمًا لذوى الهمم.

حضر حفل الافتتاح كلاً من المهندس عماد عبد الوهاب، محافظ المنطقة الروتارية 2451 - مصر، والمهندس حسام القباني، رئيس مجلس ادارة جمعية الأورمان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بالصرف الصحى، وحمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، والمهندس محمد النجار، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المهندس عماد عبد الوهاب، محافظ المنطقة الروتارية 2451 - مصر، أن فرحة الأهالي والأطفال بإعمار منازلهم، تساوي أشياء كثيرة، فهؤلاء يستحقون حياة كريمة تليق بهم"، مشيرا إلى أن الدعم المقدم لا يكتفي بإعمار المنازل فقط، بل يمد الأهالي بالأجهزة الكهربائية، ويقدم لهم خدمات طبية واجتماعية ومشروعات صغيرة، توفر مصدر رزق دائم للأهالي، حتى يعيشوا في بيئة صحية، تضمن مقومات الحياة الكريمة.

وأوضحت علا النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع المدنى بأندية روتارى، أن تنميه قرية الجبل جاءت كثمرة تعاون للسنوات الماضية بين أندية روتاري مصر وجمعية الأورمان، مشيرة إلى أنه جرى التعاون في تطويرالعديد من القرى الأكثر احتياجًا في أنحاء الجمهورية كانت البداية من قرية عرب بني صالح والريان الفيوم وآخرها قرية مازوره الجبل واحد ببني سويف والأحرار بالاسكندرية العام الماضي واليوم قرية الجبل بمركز أطسا بالفيوم.

من جانبها، أشادت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتاماعى بالفيوم، بالدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إن التعاون بين الأورمان وأندية روتارى- مصر، في إعادة تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا في ربوع مصر، يمثل نموذجا متكاملا في صناعة التغيير الإيجابى الحقيقي، في واقع القرى الأكثر احتياجًا، والارتقاء بحال الأسر غير القادرة في هذه القرى، على السلم الاجتماعي من دوائر العوز والاحتياج، إلى دوائر الاكتفاء والانتاج، وخلق بيئة معيشية صحية للأهالى وأطفالهم.

وأوضح شعبان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن امداد جميع المنازل بالفرش والاجهزة الكهربائية.

وأضاف أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مشيرأ الى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

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