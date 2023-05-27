وزير الرياضة يستدعي مجلس المصارعة لاجتماع طارئ بمركز التعليم المدني

استدعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار لمجمع التعليم المدني بالجزيرة للاستماع لمجلس إدارة الاتحاد ومناقشتهم في الازمة الأخيرة المتملثلة في هروب لاعب المنتخب الوطني أحمد فؤاد بغدودة أثناء مشاركته في بطولة افريقيا التى اقيمت الاسبوع الماضي بتونس.

ومن المقرر ان تشهد جلسة وزير الرياضة تعنيف لمجلس المصارعة على خلفية الصراعات والأزمات التى يعاني منها المجلس منذ انتخابه.

كان مجلس إدارة اتحاد المصارعة قد عقد اجتماع ظهر اليوم السبت تم خلاله مناقشة عدد من الملفات أبرزها أزمة هروب المصارع أحمد فؤاد بغدودة أثناء تواجده مع بعثة المنتخب الوطني الذي شارك مؤخرا بالبطولة الأفريقية بتونس.

كما ناقش مجلس الإدارة أزمة تحويلهم للنيابة من قبل وزارة الشباب والرياضة على أثر هروب المصارع “بغدودة”.

كان المصارع أحمد فؤاد بغدودة قد ترك معسكر المنتخب الوطني أثناء مشاركته في البطولة الأفريقية بتونس وهرب قبل أن يكتشف اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد ورئيس البعثة في تونس مخطط اللاعب.