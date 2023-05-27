إيقاف مديرة مشروعات الأمن الغذائى بقنا و4 آخرين لإنشاء مزرعة على أملاك الدولة

أصدر االلواء أشرف الداودي محافظ قنا قرارا بإيقاف كلا من مديرة مشروعات الأمن الغذائى و أحد العمال بالمشروعات عن العمل لمدة 3 أشهر ، مع إيقاف صرف نصف الأجر وإحالتهم للنيابة العامة، بشأن ما ارتكباه من مخالفات، حيث قاما بالإشتراك فى إنشاء مزرعة لإنتاج الدواجن بناحية قرية الطويرات بمركز قنا بدون ترخيص ، على أراضى أملاك دولة مُتعدى عليها، وتحت خطوط كهرباء الضغط العالى بالمخالفة للقانون، فضلا عن أن مديرة المشروعات السابقة قامت بإستخدام سيارة المحافظة المخصصة لمشروعات الأمن الغذائى فى تنقلاتها إلى المزرعة الخاصة بها بالمخالفة لتعليمات السلطة المختصة، و توريدها لأعلاف الدواجن من الشركات بدون وجود أى فواتير تُثبت شرائها للكميات الموردة، وكذا إدارتها للمزرعة الخاصة بها بالمخالفة للقانون والتعليمات من خلال قيامها بتشغيل بعض العمال التابعين لمشروعات الأمن الغذائى للعمل فى المزرعة الخاصه دون موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للقانون .



كما أصدر المحافظ قرارا آخرا بإيقاف رئيس قرية المحروسة ورئيس قسم التنظيم و فنى التنظيم بالقرية عن العمل لمدة 3 أشهر مع إيقاف صرف نصف الأجر وإحالتهم للنيابة العامة ايضا ، لإهمالهم فى آداء مهام عملهم ، وعدم قيامهم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزرعة التى تم اقامتها بدون ترخيص على أراضى أملاك الدولة وتحت خطوط كهرباء الضغط العالى بالمخالفة للقوانين المُنظمة لذلك.



وأكد الداودي، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لم ولن تتهاون مع كافة وقائع الفساد أو الفاسدين ايا كانت مواقعهم الوظيفية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، وناشد الداودي المواطنين بالابلاغ الفورى عن اي وقائع فساد .

يُذكر أن محافظ قنا أمر بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة لفحص تلك المخالفات ، وقد انتقل أعضاء اللجنة إلى موقع المزرعة ، وتم رصد المخالفات علي الطبيعة وتحديدها علي النحو الموضح سلفا ، وتم العرض علي السيد المحافظ الذي أمر بإتخاذ القرارات السابقة حيال المخالفين .