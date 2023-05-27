“القومي للحوكمة” يصدر تقريرًا عن أداء الدولة المصرية في مؤشر الحوكمة الأفريقية

أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن أداء الدولة المصرية في مؤشر الحوكمة الأفريقية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أنه وفقًا لتقرير عام 2022 لمؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية، فقد شهدت مصر تحسن في أدائها في عام 2021، مقارنة بعام 2020، حيث تقدمت مصر ثلاثة مراكز واحتلت المرتبة رقم 27 ضمن 54 دولة أفريقية يتضمنها المؤشر في عام 2021، مقارنة بالمرتبة رقم 30 في عام 2020 وارتفعت درجة المؤشر العام الذي يقيم وضع الحوكمة الشاملة بنصف درجة في عام 2021 لتصل إلى 48.4 مقارنة ب47.9 في عام 2020، لافتة إلى أداء مصر في بعض المؤشرات الخاصة بالمجالات الرئيسة لمؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية حيث ارتفعت مرتبة مصر في مؤشر الأمان وسيادة القانون، واستقرت مرتبتها في مؤشر المشاركة والحقوق والشمولية.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية يعد مؤشرًا مركبًا يوفر قياسا إحصائيا لأداء الحوكمة في 54 دولة إفريقية ويتم حساب المؤشر كل عامين ويغطي المؤشر أربع مجالات رئيسية تتمثل في الأمن وسيادة القانون، المشاركة والحقوق والشمولية، أسس الفرص الاقتصادية، والتنمية البشرية، وتندرج تحت هذه المجالات 16 مؤشر فرعي، وتعتمد البيانات المستخدمة لحساب نتائج مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية على 47 مؤسسة مستقلة.

وأضافت شريف أن مصر حققت تقدم في درجاتها في بعض المؤشرات الفرعية في عام2021 مقارنة بعام 2020، حيث تحسن أداء مصر في مؤشرات المساواة للمرأة، والحماية والرعاية الاجتماعية، والأمن والسلامة، وسيادة القانون والعدالة، كما استقر ترتيب مصر في مؤشرات البنية التحتية، والقطاع الريفي، والصحة، الاستدامة البيئية، المحاسبة والشفافية، المشاركة والحقوق والتعليم، مشيرة أن مصر شهدت خلال الفترة (2012-2021) تحسن في درجاتها في 50% من المؤشرات الفرعية وهي المؤشرات الخاصة بالمساواة للمرأة، البنية التحتية، القطاع الريفي، الصحة، الحماية والرعاية الاجتماعية، مكافحة الفساد، الاستدامة البيئية، والتعليم.

وتضمن تقرير أداء الدولة المصرية في مؤشر الحوكمة الأفريقية تعريفا بمؤسسة محمد إبراهيم وأنشطتها، ومنهجية مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية، وعرض تفصيلي لأداء مصر في مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية، إلى جانب مجموعة من التوصيات من أجل تحسين موقف مصر في المؤشر.