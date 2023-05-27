تحرك عاجل من شباب البرلمان بعد توجيهات الرئيس برعاية الموهوبين

أعلن الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن اللجنة ستتخذ عدد من الاجراءات لتفعيل المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين ، وذلك من خلال عقد اجتماعات داخل اللجنة مع مسئولي وزارة الشباب والاتحادات الرياضية للاستماع لخطتهم لرعاية الموهوبين وبحث المعوقات التي تواجهم .

وأكد رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم ، ان اللجنة دعت لعقد اجتماع عاجل غدا ، لمناقشه استعدادات الاتحادات الاوليمبية لاولمبياد باريس وشرح خططهم ومعرفه المعوقات لتذليلها، وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالابطال الرياضيين .

وأشار الي ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر الاسبوع بعد القادم مع الاتحادات البارالمبيه، حيث تحرص اللجنة علي دعم الابطال الرياضيين في مختلف الالعاب كي يرفعوا اسم مصر عاليا في المحافل والبطولات الدولية . وأشار الي ان تكليفات الرئيسي السيسي باطلاق مشروع قومي لرعاية الموهوبين يأتي تأكيدا لدعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وللرياضيين المصريين، وهى رسالة لكل رياضى أن مصر تقدم لأبنائها الرياضيين ما تستطيع من الدعم ماديا ومعنويا للوصول إلى مكانة متميزة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم. كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اطلقت "المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين"، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك، لاحتضان جميع المواهب الرياضية والفنية والثقافية، ومن المقرر انتقاء الملتحقين بناءً على آليات علمية دولية ومسابقات مفتوحة واختبارات عدة، ضمانًا للشفافية ونزاهة الاختيارات. وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، انه سيتم تخصيص ورصد ميزانية لتلك المبادرة، استكمالاً لدور الأكاديمية في الاستثمار برأس المال البشري، وهو أغلى ما نمتلك