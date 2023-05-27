توزيع امتحان الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية بقنا بدلا من "العربي"

تداول معلمون وأولياء أمور على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن حدوث خطأ في الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية التي انطلقت اليوم على مستوى الجمهورية.

وتم الحديث عن توزيع امتحان الهندسة لطلاب بمحافظة قنا بدلا من المقرر حسب الجداول “عربي”.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإصدار بيانا لتوضيح كافة التفاصيل في هذا الأمر والاجراءات التي اتخذتها تجاه تلك الواقعة.

يشار إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الدبلومات الفنية بمحافظة قنا هذا العام بلغ 32 ألف و 917 طالب وطالبة موزعين على 94 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بواقع 50 لجنة تعليم صناعي ، و 16 لجنة تعليم زراعي ، و 28 لجنة تعليم تجاري.

وبحسب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الدكتور محمد السيد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية عقبات أو مشكلات، و الإستعداد لكافة الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعي، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.