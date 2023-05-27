ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه في أوكرانيا بداية من يونيو المقبل

أفادت صحيفة RBC-Ukraine، بأن أسعار الكهرباء بالنسبة للأوكرانيين قد ترتفع بنسبة 100٪ اعتبارا من 1 يونيو، وكذلك سعر المياه بنسبة 30٪.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة: "اعتبارا من 1 يونيو، من المتوقع زيادة سعر الكهرباء والماء في أوكرانيا. وتخطط السلطات لرفع أسعار الخدمات المنزلية والعامة، ولكن في الوقت الحالي لا توجد قرارات رسمية بشأن هذه المسألة حتى الآن".

وأكدت الصحيفة إلى أنه سيتم استخدام هذه الزيادات لتغطية تكاليف إعادة بناء منشآت البنية التحتية للطاقة.

والجدير بالذكر أن مجلس وزراء أوكرانيا مدد في أبريل التعريفات التفضيلية للكهرباء حتى 1 يونيو 2023. وبالتالي، فإن تعريفة الكهرباء اليوم للسكان هي 1.44 هريفنيا / كيلو وات ساعة عند استهلاك حتى 250 كيلو وات شهريا و1.68 هريفنيا / كيلو وات ساعة للاستهلاك فوق 250 كيلو وات.

وتؤكد السلطات أن زيادة التعريفة بالنسبة للسكان هي "إجراء اضطراري" من أجل إعادة بناء وتأهيل منشآت الطاقة التي تضررت نتيجة القصف الروسي.