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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح منفذين للحوم البلدية بمركز مغاغة بالمنيا

منافذ لحوم بلدية
منافذ لحوم بلدية بالمنيا
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 تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

من جانبه، افتتح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة، منفذين لبيع اللحوم البلدية امام المنتزة بجوار مجلس المدينة، والاخر امام حديقة طه حسين، مشيرًا الي انه يجري فتح منفذ بقري طنبدي ودهروط، وذلك ضمن مباردة تخفيض اسعار بيع اللحوم بمنافذ البيع وبمحال الجزارة، حرصًا على تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي سير العمل بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية وبالتنسيق مع عدد من الجزارين، حيث أكد " السايس" أنه جاري افتتاح منافذ بجميع قرى المركز.

كما تابع تاج ابو سداح رئيس مركز ابو قرقاص، تنفيذ أعمال مبادرة تخفيض اسعار اللحوم، وذلك من خلال المرور على منافذ البيع ومحالات الجزارة بزمام المركز والقري التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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