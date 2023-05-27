بالفيديو..طلعت عبد القوي: تشكيل مجموعات عمل صغيرة للتوافق حول القضايا قبل رفع التوصيات للرئيس

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسبوعين الماضيين شهدا نقاش كبير حول المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي وتم تناول عدد هام جدًا من القضايا سواء قانون مباشرة حقوق مجلس النواب وقضايا خاصة بالأسرة والتعليم والقضية السكانية وغيرها من الموضوعات غاية في الأهمية.

وأضاف "عبد القوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت، أن مجلس الأمناء رأى أن يكون هناك أسبوع يبدأ من اليوم لعمل مجموعات عمل صغيرة لمراجعة ما خرج من توصيات عديدة للموضوعات التي طرحت في المحاور الثلاثة لنخرج لصيغة توافقية أو أقرب إلى التوافقية.

وتابع، أن المنسق العام الدكتور ضياء رشوان رأي أن يكون هناك مجموعات عمل صغيرة جدًا من الأحزاب والمتخصصين للوصول لصيغة توافقية حول القضايا ثم الانطلاق الأسبوع القادم لمناقشة الموضوعات في مجلس الأمناء قبل رفعها لرئيس الجمهورية.