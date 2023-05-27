جامعة الدول العربية تشارك في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في الكويت

تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) في الدورة الثامنة عشر للملتقى الإعلامي العربي، يومي 28 و29 مايو 2023 بالكويت، تحت شعار "مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل" برعاية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت.

و صرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن مشاركة الأمانة العامة في هذا الملتقى تأتي للتأكيد على الاهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية، للعمل الإعلامي العربي المشترك. ودعم مختلف المنظمات والهيئات التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الملتقى الإعلامي العربي الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه، وهي مناسبة للإشادة بإنجازات ومبادرات هذه المؤسسة العربية الفاعلة في المشهد الإعلامي العربي.

وأضاف السفير، أن اختيار عنوان هذا الملتقى "مستقبل الإعلام... إعلام المستقبل" يندرج في سياق متطلبات المرحلة الراهنة التي يمر منها الإعلام العربي، والمتسمة بالتطورات المتلاحقة، في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية التي فرضت نفسها على صناعة الإعلام، وضرورة التفاعل مع هذه المتغيرات.

وسيشارك في هذه الدورة وزراء وشخصيات إعلامية كبيرة، وصحفيين وباحثين في مجال الإعلام.