وزير خارجية النمسا يدعو إلى توسيع الاتحاد الأوروبي بضم دول غرب البلقان وأوكرانيا

السبت 27/مايو/2023 - 12:51 م

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم السبت، أهمية العمل على توسيع الاتحاد الأوروبي بضم دول غرب البلقان وأوكرانيا، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي دعم قيم الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية في هذه الدول.

وقال شالينبرج ـ في تصريحات اليوم السبت ـ إنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في فيينا، ركزت على آفاق توسع الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان وأوكرانيا في ضوء الحرب الروسية وكذلك دعم النمسا للتمسك بالمعايير الدستورية والحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي.

وعبر عن تقديره لخطاب رئيس البرلمان الأوروبي ميتسولا في البرلمان النمساوي وشكرها على زيارتها التي تساعد المواطنين النمساويين على فهم العمل القيم الذي يقوم به البرلمان الأوروبي.

وفي ضوء العملية العسكرية الروسية المستمرة، شدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق انفراجة معتبرا أن توسيع الاتحاد الأوروبي هو أفضل أداة جيوسياسية للدفاع عن طريقة الحياة الأوروبية في غرب البلقان.

وشدد وزير الخارجية على دور النمسا النشط في حماية الحقوق الأساسية وسيادة القانون باعتباره أحد الاهتمامات الأساسية للسياسة الخارجية النمساوية.