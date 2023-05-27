ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ميناء شرق بورسعيد يحصل على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ عالميًا

ميناء شرق بورسعيد
ميناء شرق بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفقا للتقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولي، وذلك بحسب بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لبيان أوردته فضائية  "القاهرة الإخبارية".

وأشارت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن تقييم أداء الموانئ يأتي بناء على الوقت التى تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، كفاءة الأرصفة، جودة الطرق، ربط الميناء بالسكك الحديدية، مدى فاعلية الإجراءات ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات.

ميناء شرق بورسعيد مؤشر اداء الموانىء مجال الحاويات قناة السويس تقييم اداء الموانىء