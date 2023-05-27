ميناء شرق بورسعيد يحصل على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ عالميًا

حصل ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفقا للتقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولي، وذلك بحسب بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لبيان أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأشارت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن تقييم أداء الموانئ يأتي بناء على الوقت التى تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، كفاءة الأرصفة، جودة الطرق، ربط الميناء بالسكك الحديدية، مدى فاعلية الإجراءات ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات.