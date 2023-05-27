طبق بمخلوق غريب.. تجربة طعام "مخيفة" في تايوان

السبت 27/مايو/2023 - 11:38 ص

في تجربة غريبةمن نوعها، أضاف مطعم بتايوان طبقا جديدا لقائمة منيو الطعام وهو غير المتعارف عليه في مطاعم تايوان، ويحتوي على طعام "الرامن" المشهور في اليابان ويضاف عليه "إيزوبود" وهي فصيلة من القشريات شكلها مخيف بعض الشيء.

وأعلن مطعم "رامن بوي" عن الطبق على صفحته في فيسبوك، وهو عبارة عن الرامن مع الإيزوبود المطهو على البخار مع مرق الدجاج بالكريمة.

وأفاد صاحب المطعم أن الفكرة جاءت له أثناء زيارته لليابان، حيث كان يرى الأيزوبود في أحواض السمك، وقرر بعدها إضافتها لقائمة الطعام الحصري في مطعمه.

وتبلغ تكلفة الوجبة الواحدة 48 دولارا، نظرا لقلة الموارد من هذا النوع من القشريات.