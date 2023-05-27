برلماني: افتتاح السيسي مصانع الكوارتز يعد إضافة جديدة للمشروعات القومية

قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بمدينة العين السخنة والذى تم افتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعد الأول من نوعه في مصر والدول العربية والإفريقية، ويشتمل المشروع على خمسة مصانع، منها مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز في مروة السويقات بمرسى علم على مساحة 250 ألف م2 لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيرة بمقاسات من 3 – 5 سم، وأربعة مصانع بمنطقة العين السخنة على مساحة 300 ألف م2.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الطاقة الإنتاجية تبلغ بمصنع التكسير الأولى CPA في مروة السويقات بمرسى علم 140 ألف طن/ عام من خلال العمل بعدد ورديتين، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع التكسير الرئيسى CPB بالعين السخنة 140 ألف طن/ عام من خلال العمل بعدد ورديتين أيضًا، حيث يتم تكسير ناتج مصنع التكسير الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات من 3 – 4 مم من بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل.



وقال النائب محمود منصور ،منصور ، أن الكوارتز المصري يعتبر أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه، لذلك يستخدم في المستشفيات وغرف العناية المركزة، وفي العديد من الصناعات العالمية، منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، والخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أنه تم العمل على تصنيع الكوارتز في مصر بدلا من تصديره كمادة خام حفاظا على القيمة المضافة له.



وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعتبر نهضة تنموية شاملة وهامة ولها أثر كبير في إعطاء دفعة قوية نحو الوصول للأهداف المرجوة لتحقيق تنمية اقتصاديه حقيقة، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التى يعاني منها جميع الدول وأثرت على اقتصادها.