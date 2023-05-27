الولايات المتحدة وجواتيمالا تبحثان الجهود المشتركة لإدارة الهجرة بطريقة إنسانية ومنظمة

السبت 27/مايو/2023 - 11:05 ص

بحثت الولايات المتحدة وجمهورية جواتيمالا، الجهود المشتركة لإدارة الهجرة بطريقة إنسانية ومنظمة، بما في ذلك خلق فرص جديدة للمسارات القانونية ووضع تدابير أمنية قوية على الحدود.

وذكر البيت الأبيض ـ في بيان اليوم السبت- أن المباحثات جاءت خلال مكالمة هاتفية بين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي.

وأشارت هاريس إلى التقدم المحرز في معالجة دوافع الهجرة من خلال تنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من أمريكا الوسطى، لافتة إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يشمل الإعلان اليوم عن 44.5 مليون دولار من تمويل الحكومة الأمريكية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة.

وأطلعت نائبة الرئيس الأمريكي، بحسب البيان، رئيس جواتيمالا على الجهود المبذولة لخلق فرص اقتصادية في جواتيمالا من خلال الشراكة التي قادتها مع القطاع الخاص والتي ولّدت أكثر من 4.2 مليار دولار في استثمارات القطاع الخاص في شمال أمريكا الوسطى، والتي تعمل على خلق فرص عمل وربط المواطنين بالإنترنت وإدخالهم في النظام المالي الرسمي.

وجددت هاريس التأكيد على دعم الإدارة الأمريكية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وسلمية وعملية انتخابية شفافة، قبل الانتخابات العامة المقررة في جواتيمالا في 25 يونيو المقبل.

