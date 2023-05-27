الحوار الوطني.. جمال شيحة: الاهتمام بحضور جلسة التعليم ما قبل الجامعي يؤكد الاهتمام المجتمعي بالتعليم

أكد الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، أن التفاعل وطلب المشاركة والحضور الذي شهدته جلسة التعليم قبل الجامعي؛ يدل على الاهتمام المجتمعي غير العادي بقضية التعليم، مشيرًا إلى أن المسئولين عن إدارة الحوار أتاحوا الفرصة لعشرات من المحدثين من كافة الاتجاهات سواء المجتمع المدني والخبراء وأولياء الأمور والطلاب والمعلمين ومختلف الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات، قائلًا: "الجميع كان ممثلًا وبحماس شديد".

وقال "شيحة" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت: "تمكنا من إعطاء الكلمة للجميع للتعبير عن رأيهم ونشكرهم على الالتزام بالوقت المحدد في 4 دقائق فقط واستطاعوا إيصال رسائلهم للجنة الحوار الوطني في الوقت المحدد".

وتابع، أن الجلسة الأولى كانت من أجل إعادة هيكلة التعليم بصفة عامة وإعادة صيغة القوانين التي تحكم التعليم، مؤكدًا :"لا بد من النهوض بالتعليم استجابة للرغبة الشعبية العارمة"، موضحًا أن مصر قادرة ولديها الإمكانيات ويمكن أن تطور مستواها في المستقبل القريب لتكون من أعظم الدول في التعليم والبحث العلمي.

وأردف، مقرر لجنة التعليم بـ الحوار الوطني، أنه يجب أن تتم الاستجابة للضغط المجتمعي حول تطوير التعليم وعمل منظومة واستراتيجية يكون لها صفة الاستدامة ويقوم على تنفيذها مسؤولين مع وجود جهات للحوكمة والمتابعة لضمان عدم تغيير هذه السياسات بتغير المسئولين، معقبًا: "وبعدها اضمن لك أن مصر بعد 7 أو 10 سنوات ستكون في مصاف الدول العظمى في التعليم".