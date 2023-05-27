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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شاب سقط من أعلى عقار في الطالبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من علو بعقار في منطقة الطالبية، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفة التشريحية للجثة لبيان سبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بمصرع شاب سقط من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى طه.م.م، 27 عاما.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب سقط من علو ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

سقط من علو الطالبية سقوط شاب من علو