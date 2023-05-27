جثة على الدائري.. 3 قرارات عاجلة بشأن «حادث المريوطية»

أصدرت جهات التحقيق المختصة ٣ قرارات عاجلة بشأن انقلاب سيارة على الطريق الدائري، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ٤ آخرين.

وقررت جهات التحقيق الصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث سير، أعلى الدائري اتجاه المريوطية، وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية لـ٤ آخرين أصيبوا في الحادث ذاته، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلي الطريق الدائري اتجاه المريوطية بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 5 آخرين جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الوراق تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وأصدرت القرارات المتقدم ذكرها.