التصريح بدفن جثة طفل سقط من أعلى عقار بأرض اللواء

دقائق معدودة فصلت، بين لعبه بعيدًا عن الأعين على الشرفة التي اعتاد أن يلهو فوقها، وتعثره واضطرابه، لتختل قدمه، ويهوي بشكلٍ مرعب إلى الأرض جثة مخضبة بالدماء"، صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة طفل في العقد الأول من عمره، إثر سقوطه من شرفة بالطابق الحادي عشر، بأرض اللواء، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثة الطفل، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع سلامه الصيفي من شارع عبده خطاب منطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة طفل في العقد الأول من عمره وسط بركة دماء وبسؤال أهلية المتوفى أفادوا بأنه أثناء لهو نجلهما بالشرفة محل سكنهما بالطابق الحادي عشر اختل توازنه وسقط ولفظ أنفاسه الأخيرة جراء ذلك ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.