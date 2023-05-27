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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عودة التيار الكهربي لمركز الفرافرة بعد انقطاعه بسبب نفاد السولار

الوحدة المحلية لمركز
الوحدة المحلية لمركز الفرافرة
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شهد مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد وقراه، أمس الجمعة، عودة التيار الكهربي لطبيعته بعد انقطاع دام لـ3 ساعات متواصلة بسبب نفاد السولار اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بالمركز. 

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن انقطاع التيار الكهربي كان في فترة عصر اليوم لمدة 3 ساعات وبمجرد حدوث توقف لماكينة توليد الكهرباء الخاصة بالمركز وقراه بسبب نفاد السولار، جرى الدفع بشاحنة سولار أخرى من القاهرة للمركز عن طريق الواحات البحرية لإعادة تشغيل ماكينة التوليد وعودة التيار مرة أخرى. 

يذكر أن مركز الفرافرة هو المركز الوحيد من مراكز المحافظة الخمسة الذي يعتمد على ماكينة توليد تعمل بنظام السولار لتوليد التيار الكهربي للمركز بينما يصل تيار الشبكة الموحدة القادم من نجع حمادي لتغذية محافظة الوادي الجديد لمراكز المحافظة الأربعة.

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