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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والطلائع

الأهلي
الأهلي
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي ومضيفه طلائع الجيش التي تجمعهما حاليا على ملعب الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من الدوري الممتاز. 

 بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو  ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم  وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة. 

في المقابل دخل الطلائع المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد فتح الله - محمد سمير.

خط الوسط: أحمد زولا - فريد شوقي - علي حمدي - محمد شحاتة - أحمد متعب.
خط الهجوم: محمود وادي - إسلام محارب

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