مصرف لبنان: سيتوجب اتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة ثغرات نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أكدت هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان المركزي أن البيانات والتحليلات حول إدراج لبنان على اللائحة الرمادية المالية غير مبنية على وقائع، موضحة أنه تم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم أمس في مملكة البحرين.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها اليوم - أن اعتماد هذا التقرير يأتي نتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهرًا، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقًا لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.

وأضافت أن تقرير لبنان يحدد الثغرات التي يتوجب معالجتها، كما سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، وهو ما سيفرض على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على أن يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أنه تبعًا للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر يونيو المقبل، وإثر ذلك سيقوم المصرف المركزي بإصدار بيان رسمي بشأنه.