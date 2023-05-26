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الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور 300 طبيب.. ختام فعاليات الملتقى العلمى الأول لأطباء الأسنان بالدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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اختتمت اليوم فعاليات الملتقى العلمى الأول لأطباء أسنان منية النصر وذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة و باشراف مباشر من الدكتور محمد مسعد ابوالعنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الاسنان بالاهتمام بتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية من الناحية العلمية والعملية.

وشارك بالمؤتمر الذى استمر على مدار يومين أكثر من 300 طبيب أسنان وتضمن 6 محاضرات إلى جانب 5 ورش عمل حول كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء أسنان الدقهلية  والدكتور طارق الزكي مدير إدارة طب الاسنان ونقيب أطباء الأسنان بدمياط ولفيف من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب فى مقدمتهم الدكتور محمود سامى الامام والمهندس ثروت فتح الباب عضوا مجلس الشيوخ إلى جانب النائب خالد الحداد والنائبة الدكتورة شيماء نبيه من مجلس النواب.

وفى ختام المؤتمر قدم القائمين على الملتقى دورع تكريم للدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتور محمد مسعد و الحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

من جانبه أعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره لكل القائمين على الملتقى وعلى رأسهم الدكتور سمير أبو النور مدير الإدارة الصحية بمنية النصر والدكتور إيناس زويته رئيس قسم الأسنان بالإدارة والدكتور السيد ابو النجا مدير مستشفى منية النصر والدكتور محمد الهنداوى رئيس القسم بالمستشفى.

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اطباء الاسنان الإدارة المركزية لطب الأسنان الدقهلية مستشفى منية النصر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة