"عطني يديك".. حسين الجسمي يواصل طرح أغنيات موسم الصيف

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي من رؤيته الموسيقية وألحانه أغنية منفردة جديدة بعنوان "عطني يديك"، ضمن خطته في طرح أغنيات موسم الصيف 2023، مجددا التعاون مع أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والموزع الموسيقي زيد نديم .

جاءت فكرة كلمات الأغنية مناسبة مع أجواء موسم الصيف والسفر، ومرافقة المحبوب في الاسفار، ويقول في مقدمتها:

"عطني يديك أسافر وياك

يامن فوادي يطلب رضاك

رحلة بدونك مالها ذوق

وقلبي ملكته بكف يمناك

وانا الذي بك دوم مفتون

ومرخص نظر عيني لعيناك

يا أجمل بشر موجود في الكون

ما مرني فالخود شرواك" .

عرضت أغنية "عطني يديك" حصرياً في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو جميل ومميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.





https://youtu.be/N2APWn1OmbM

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