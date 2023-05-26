فرنسا تدين الضربات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا

أدانت فرنسا بأشد العبارات الضربات الصاروخية الروسية والهجمات باستخدام الطائرات المسيرة التي استهدفت مرة أخرى العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى منها "خاركيف"، حسبما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة.

وقالت آن كلير لوجندر إن الضربات الروسية استهدفت مرة أخرى عمدا أهدافا مدنية، وخاصة مستشفى في مدينة دنيبرو شرقي أوكرانيا في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى تصريحات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا التي أكدت مرارا وتكرارا، أن هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب، مؤكدة مواصلة فرنسا تقديم الدعم للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.

وأكدت فرنسا أنها ستواصل مساعدة أوكرانيا، على الصعيدين العسكري والانساني، على مقاومة هذه العمليات العسكرية غير القانونية.