وزير الداخلية النمساوي: ألمانيا شريك مهم في مكافحة إساءة استغلال حق اللجوء

الجمعة 26/مايو/2023 - 02:47 م

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن ألمانيا شريك مهم للنمسا في مكافحة إساءة استغلال حق اللجوء. وقال كارنر - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إنه بحث مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر، سبل مكافحة الجريمة المنظمة، ودعم ودعم المفاوضات حول اتفاقية اللجوء والهجرة.. مضيفا "إننا نعمل معًا بشكل وثيق في رحلات الطيران العارض للترحيل"، لافتا إلى اتخاذ مبادرات مهمة في التحضير لاتفاقية اللجوء والهجرة الجديدة، موضحا أن التركيز ينصب بشكل أساسي على إجراءات الحدود الخارجية السريعة.

وأشار كارنر إلى استمرار التبادل والتعاون الوثيق بين السلطات في مجالات العمل المناخي والتهريب المحتمل لأسلحة الحرب من أوكرانيا.

وفيما يتعلق بحرية السفر داخل الاتحاد الأوروبي، أوضح كارنر أنه لا يمكن رفع الضوابط الداخلية على الحدود إلا عندما تنجح حماية الحدود الخارجية.