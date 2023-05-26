بعد نجاح حفله الأخير.. أبرز رسائل محمد فؤاد من حفل جدة

أحيا الفنان محمد فؤاد حفل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات النجوم العرب بالمملكة خلال الفترات الأخيرة.

ووجه فؤاد خلال الحفل مجموعه من الرسائل الفنيه والسياسية والإنسانية، وإليكم أبرز رسائل فؤاد فى حفل جدة..

رسالة إلى الجمهور السعودى

وجه محمد فؤاد رسالة حب وتقدير كبيره للشعب السعودى على حفاوة الإستقبال، وعلق أثناء الحفل "الشعب السعودى أعظم ناس على الأرض، الشعب السعودى هو إللى علمنا يعنى إيه أخلاق وكرم، والشعب السعودى ساكن جوه قلب الوطن العربى، والله بعد حفاوة الإستقبال العظيم ده أنا ممكن أبطل الغنا"

رسالة إلى الفنانة حنان ترك

وقبل غناء محمد فؤاد لأغنيته الشهيره"حيران كده ليه" من فيلم "إسماعيلية رايح جاى" وشاركه البطولة الفنانه حنان ترك، وقبل غناء الأغنية وجه رساله للأخيره" فاكرين العظيمة حنان ترك، هنغنى دلوقتى حيران كده ليه من فيلم إسماعيلية رايح جاى"، ليتفاعل معه الجمهور بشكل كبير .

رساله إلى الملك بن سلمان وقيادات الوطن العربى

وجه فؤاد رساله حب وتقدير لولى العهد "محمد بن سلمان" على ما يقدمه من طفره فى قيادة المملكة العربية السعودية، وعلق فؤاد "أشكر ولى العهد محمد بن سلمان الشاب الملهم اللى بيغير شكل الحياة لينا كلنا وهو وقياداتنا المخلصين" .

وتابع "الأمير محمد بن سلمان وجه لينا لأنه أثبت هو ده الشباب المخلص بجد، وكلنا فى ضهره لأنه أثبت أنه عايز يجيب الكون كله للسعوديه" .

ويذكر أن الفنان محمد فؤاد قدم مجموعه من أفضل أغانيه خلال الحفل، والتى تفاعل معها الجمهور السعودى بشكل كبير، وأبرز الأغانى "حيران كده ليه"، "حبيبي يا"، "طمنى عليك"، "كامننا".