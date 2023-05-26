لافروف: العقوبات المفروضة على الصومال تعيق عملية الاستقرار

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تولى اهتمامًا كبيرًا بالوضع في إفريقيا، نظرًا لوجود تعاون روسي مع الاتحاد الإفريقي في مجالات عدة، مشددًا على ضرورة رفع العقوبات المفروضة منذ فترة على الصومال لأنها تعيق عملية الاستقرار، وذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» وجمعة بوزير الخارجية الصومالي بالعاصمة الروسية موسكو.

وتطرق «لافروف»، خلال مباحثات مع نظيره الصومالي إلى مشكلة القرصنة البحرية التي تواجهها مقديشيو والتي شكّل مكافحتها على الشواطئ الصومالية أولوية الأمم المتحدة وأنها لم تعد تمثل خطورة مثلما كان في السابق، غير أن قضية الأمن البحري بما في ذلك الاتجار في السلع المسروقة والأسلحة لا تزال مهمة، لذا واجبنا التعاون مع مثل هذه المسائل بشكل معمق.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أنه في منتصف الشهر الماضي وقعت اشتباكات في الأراضي السودانية لافتًا إلى أن الأزمات الإفريقية يجب أن تجد حلولًا إفريقية وأن عصر الحلول الذي يأتي من عواصم الدول الأخرى قد ولى، وأن القارة السمراء تملك الحق في حل مشاكلها بنفسها.