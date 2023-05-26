خلال 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية و2084 مخالفة مرورية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا .

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2084) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (250) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.