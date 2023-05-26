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الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية و2084 مخالفة مرورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا .
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2084) مخالفة مرورية متنوعة.  

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (250) حكم قضائى متنوع. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها. 

مكافحة جرائم تهريب البضائع الهجرة الهجرة غير الشرعية