اليابان تقرر فرض المزيد من العقويات ضد روسيا

الجمعة 26/مايو/2023 - 09:49 ص

قررت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة فرض المزيد من العقوبات على أكثر من 100 فرد ومنظمة روسية بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أنه سيتم إضافة 24.. فردا و78 منظمة إلى قائمة الخاضعين لقرار تجميد أصولهم، مشيرة إلى أن هناك قائدا لوحدات المظلات الروسية من بين الأشخاص المدرجين في القائمة.

وأشارت القناة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اليابان بحظر الصادرات إلى 80 منظمة ذات صلة بالجيش الروسي، بما في ذلك مصانع الآلات.. كما سيتم حظر البناء والخدمات الأخرى للبلاد.

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "ماتسونو هيروكازو" إن بلاده ستواصل العمل مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع والمجتمع الدولي للتعامل مع الوضع.

يأتي هذا القرار بعدما اتفق زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع على الإبقاء على العقوبات ضد روسيا وفرض المزيد خلال قمة المجموعة التي عقدت في مدينة "هيروشيما" الأسبوع الماضي.