المؤبد لعامل تعدى جنسيا على طفلة من ذوى الهمم بالجيزة

جريمة ارتكبها عامل بعدما تجرد من مشاعر الرحمة والإنسانية والفطرة السليمة إذ استدرج طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة داخل مخزن خاص به وتعدى عليها جنسيا دون رضاها، مستغلا صغر سنها وإعاقتها.

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار على تلك الجريمة بأن قضت بمعاقبة المتهم بخطف طفلة من ذوى الإعاقة والاعتداء عليها فى منطقة الجيزة، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الزارع على، وعضوية المستشارين خالد مصطفى ومحمد ياسر كمال الدين، ووكيل النيابة محمد أمين أحمد، وأمانة سر شريف سمير رسمى.

جاء فى أمر الإحالة، قيام المتهم «حسين. م» 21 عاما، عامل، بخطف المجنى عليها «دعاء. م» عن طريق التحايل بأن استدرجها لمكان خاصته «مخزن» مستغلا إعاقتها العقلية على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، لأنه فى ذات الزمان والمكان، واقع المجنى عليها بغير رضاها مستغلا ضعف حيلتها وإعاقتها العقلية، وما أن ظفر بها حتى عاشرها معاشرة الأزواج كرها عنها.

انكشفت تفاصيل الجريمة بعدما توجهت الطفلة إلى والدتها وأخبرتها بقيام المتهم بمواقعتها مواقعة الأزواج داخل مخزن مهجور مملوك له، الأمر الذى تسبب فى حالة من الصدمة والانهيار للأم المكلومة على طفلتها، وعلى الفور توجهت بها إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بالواقعة ضد المتهم.

أحيل المحضر إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وأمرت باستدعاء المشكو فى حقه وواجهته بأقوال المجنى عليها، وفى البداية أنكر صلته بالواقعة أو معرفته المسبقة بالطفلة.

بالمواجهة المباشرة بين الطفلة المجنى عليها والمتهم وتضييق الخناق عليه، أقر بارتكاب الواقعة التى أغواه الشيطان بها، وأمرت النيابة بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات بعد تجديد حبس المتهم.

مثلت الطفلة أمام المحكمة واستمعت لها هيئة المحكمة بعدما روت الواقعة تفصيلا بحضور المتهم.