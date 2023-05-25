هرب من حرارة الجو إلى الموت.. انتشال جثة شاب غرق في النيل بالصف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة شاب غرق في مياه النيل بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص في مياه النيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أنه عقب نزوح شاب إلي مياه النيل هربا من ارتفاع درجة الحرارة جرفه التيار ولم يتمكن من الخروج لعدم اجادته السباحة وتمكنت القوات من انتشال الجثة وجري نقلها إلي ثلاجة مستشفي الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.