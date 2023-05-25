آباء وقتله.. خمسيني ينهي حياة نجله طعنا بسكين في الطالبية

أقدم أحد الأشخاص في العقد الخامس من عمره علي إنهاء حياة نجله طعنا بسلاح أبيض سكين في مشاجرة نشبت بينهما داخل المنزل محل سكنهما بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أن المجني عليه دائم التعدي علي والده ومطالبته له بالأموال وأنه يوم الواقعة قام المجني عليه بطلب الأموال من والده ومع رفض الأخير تعدي الإبن عليه بالضرب ونشبت بينهما مشاجرة استل خلالها المتهم سلاح أبيض سكين وغرزه في صدر نجله الذي لقي مصرعه متأثرا بإصابته.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفي الهرم تفيد باستقبال عاطل في العقد الثاني من عمره مصاب بطعنة نافذة بالصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر؛

بالإنتقال والفحص وسؤال والد المتوفي في العقد الخامس من عمره أفاد بأن نجله دلف عليه داخل المنزل مصابا دون معرفة السبب وقام بنقله إلي المستشفي الا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال ذلك.

بتقنين الإجراءات واستكمال التحريات تبين كذب روايته وبتضيق الخناق عليه أفاد بأن نجله المجني عليه دائم الضرب والتعدي عليه بسبب مطالبه المستمرة لأموال ويوم الواقعة عقب مطالبة المجني عليه بالأموال ورفضه قام نجله بالتعدي عليه بالضرب مما دفعه لاستلال سلاح أبيض سكين وغرزه في صدره دفاعا عن نفسه، جري التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما اقتادت قوة أمنية المتهم إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.