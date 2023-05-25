نشرة الحوادث| نار الثأر تأكل الجميع بسوهاج.. ومشاجرة بسبب معاكسة زوجة إمام عاشور

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، التفاصيل الكاملة لمقتل أب ونجليه بقرية الجزازرة بالمراغة، وأزمة إمام عاشور تنتهي بالتصالح في قسم أول زايد، وإخلاء سبيل ربة منزل بتهمة الجمع بين زوجين بالمرج.. وإليكم التفاصيل:



سوهاج | "نار الثأر تأكل الجميع".. التفاصيل الكاملة لمقتل أب ونجليه بقرية الجزازرة بالمراغة

https://www.albawabhnews.com/4811107



استدعاء أسرة شاب توفي من أعلى عقار في روض الفرج

https://www.albawabhnews.com/4811010



نيابة الجمالية تحيل حرامي المقاهي إلى محكمة الجنح



https://www.albawabhnews.com/4810915

لتنازل زوجها.. إخلاء سبيل ربة منزل بتهمة الجمع بين زوجين بالمرج

https://www.albawabhnews.com/4810902

أزمة إمام عاشور تنتهي بالتصالح في قسم أول زايد.. تعرف على التفاصيل



https://www.albawabhnews.com/4810858



سيارة مسرعة تقتل شخص وتصيب آخر بطريق الجيش في الصف وضبط قائدها



https://www.albawabhnews.com/4810764

تفاصيل مصرع طبيب بشري وإصابة 3 آخرين بحريق شقة بالعجوزة



https://www.albawabhnews.com/4810752