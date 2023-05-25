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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| نار الثأر تأكل الجميع بسوهاج.. ومشاجرة بسبب معاكسة زوجة إمام عاشور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها،  التفاصيل الكاملة لمقتل أب ونجليه بقرية الجزازرة بالمراغة، وأزمة إمام عاشور تنتهي بالتصالح في قسم أول زايد، وإخلاء سبيل ربة منزل بتهمة الجمع بين زوجين بالمرج.. وإليكم التفاصيل: 


سوهاج | "نار الثأر تأكل الجميع".. التفاصيل الكاملة لمقتل أب ونجليه بقرية الجزازرة بالمراغة

https://www.albawabhnews.com/4811107


استدعاء أسرة شاب توفي من أعلى عقار في روض الفرج

https://www.albawabhnews.com/4811010

 


نيابة الجمالية تحيل حرامي المقاهي إلى محكمة الجنح


https://www.albawabhnews.com/4810915

 

لتنازل زوجها.. إخلاء سبيل ربة منزل بتهمة الجمع بين زوجين بالمرج

https://www.albawabhnews.com/4810902

 

أزمة إمام عاشور تنتهي بالتصالح في قسم أول زايد.. تعرف على التفاصيل


https://www.albawabhnews.com/4810858


سيارة مسرعة تقتل شخص وتصيب آخر بطريق الجيش في الصف وضبط قائدها


https://www.albawabhnews.com/4810764

 

تفاصيل مصرع طبيب بشري وإصابة 3 آخرين بحريق شقة بالعجوزة


https://www.albawabhnews.com/4810752

البوابة نيوز تفاصيل مصرع حريق شقة نشرة الحوادث معاكسة زوجة