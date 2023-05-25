محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح شرم الشيخ في استضافة اجتماعات بنك التنمية الإفريقي

أشاد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بنجاح المحافظة، خاصة مدينه شرم الشيخ في استضافة عدد من المؤتمرات المهمة خلال الأيام القليلة الماضية وعلى رأسها الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي والاشادة الكبيرة من رئيس المؤتمر بالمدينة وجهود المحافظ والاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية".

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال تراس المحافظ جلسة المتابعة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينه طور سيناء.

وأشار المحافظ إلى الاشاده الدولية الممتازة لمدينة شرم الشيخ، والافتتاحات المهمة مثل مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمي الجديد والحديقة المركزية، بحضور وزراء التخطيط والعدل والتنمية المحلية وكذا تفقد وزيرة البيئة للحديقة المركزية وتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي لقرية التراث البدوي ومنطقه الهجن.

وأكد على أهمية طرح الانجازات والافكار والمقترحات الخاصة بالمحافظة امام كبار المسؤولين بالدوله لايجاد حلول سريعه، مشيدا بجميع العاملين بالمحافظة من قيادات وموظفين وعمال لدورهم البارز في تلك الإنجازات، مؤكدا أن العمل جماعي ولا يصح ان ينسب لفرد واحد فقط، وأن لكل مجتهد نصيب.

كما أشاد بالحفلات الفنية التي يحييها ابناء المحافظه في عدد من المدن، ووجه باعداد ثلاث فرق رئيسيه لتقديم العروض داخليا وخارجيا باسم المحافظه وهي فرقه الموسيقى العربيه وفرقه فنون شعبيه وفرقه تراث سيناوي،

وبدأ المحافظ جلسه المتابعه بعرض لموقف الخطه الاستثماريه 2023/2024، وكذا عرض مقترح فقرات الاحتفال والعرض الفني والرياضي خلال افتتاح مضمار الهجن خلال الفتره القادمه، وكذا عرض موقف رفع كفاءه وبدء اعمال التجميل بالجزيره الوسطى بالطريقه الأوسط، ومقترح رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ وعدد من الموضوعات الأخرى.

5

4

2