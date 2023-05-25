بالتفاصيل.. تعرف على مميزات محطة رياح رأس غارب لتوليد الكهرباء

تتمتع مصر بقدرات هائلة في مجال طاقة الرياح وتأتي محطة رياح رأس غارب لتوليد الكهرباء في خليج السويس من أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر التي تعزز تحول البلاد نحو الطاقة النظيفة والمستدامة للإسهام في خفض الانبعاثا.

كما تأتي مصر ضمن 15 دولة توفر أفضل فرص نمو لمشروعات طاقة الرياح، وتعتبر المحطة الأحدث فى مصر تضم 126 توربينة رياح بإجمالى قدرات 262 ميجاوات وبتكلفة 478 مليون يورو تزود 500 ألف منزل بالطاقة الكهربائية المولدة من طاقة الرياح.

وبدعم من مشروعات الطاقة المتجددة نجحت الدولة في خفض استهلاك الفحم بنسبة 62.1%، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، وهو ما ساعد في خفض 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2021، مع توفير 4 ملايين طن نفط مكافئ.

ويتركز نحو 78% من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في طاقة الرياح التي تقع في منطقة خليج السويس -المعروفة بسرعات الرياح العالية، في حين تستحوذ مشروعات الطاقة الشمسية على حصة 22% وتخطط مصر لرفع حصة الطاقة المتجددة في قدرات توليد الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، مقابل حصة 20% خلال 2021.

وتبرز " البوابه نيوز " اهم مميزات محطة رياح رأس غارب:

1-يعتبر أول مشروع قطاع خاص يسهم فى دعم شبكة الكهرباء المصرية بالطاقة الكهربية النظيفة وتنويع مصادرها، وتمكن خلال العام الأول من التشغيل التجارى من تغذية شبكة الكهرباء بـ1158 جيجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة.

2- تمثل محطة رأس غارب 3% من إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء.

3-تخطط مصر لأن تصبح "رأس غارب" عاصمة العالم لطاقة الرياح، لما تتمتع به من أسرع معدلات رياح بالعالم.

4 - تضم "رأس غارب" محطة جبل الزيت ثانى أكبر محطة بالعالم لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 580 ميجا وات، ومحطة الزعفرانة بقدرة 220 ميجاوات.

5- المحطة بنيت بنظام التملك والتشييد، فهي تابعة لشركة رأس غارب لطاقة الرياح التي تضم تحالف "إنجي الفرنسية بنسبة 40% - أوراسكوم للإنشاءات 20% - وشركتي تويوتا تسوشو، ويوروس إنرجي هولدنجز اليابانيتين بحصة مجتمعة 40%".

6-تقع المحطة في منطقة "جبل الزيت" جنوب مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، وعلى مساحة 100 كيلومتر مربع.

7-وتصنف محطة رياح رأس غارب بأنها من بين أكبر محطات العالم في توليد الكهرباء فيما يتعلق بالمساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة.

8-وتتكون المحطة من 125 توربين رياح، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط، كما تضم محطة محولات عبارة عن 3 محولات، وتتكون كذلك من محطة مفاتيح الجهد المتوسط 33 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز، ومحطة مفاتيح الجهد العالي 220 كيلو فولت من النوع الخارجي المعزول بالهواء.

بداية تشغيل المحطة



في نهاية أكتوبر من عام 2019، بدأ التشغيل التجاري لمحطة رأس غارب، التي تعمل على تغذية نحو 500 ألف منزل بالطاقة النظيفة المولدة من طاقة الرياح.

وبحلول نهاية يونيو 2020، أنتجت توربينات رياح محطة رأس غارب، البالغة 125 توربينًا، أكثر من تيراواط في الساعة، بدعم عدة عوامل أبرزها متوسط سرعة الرياح التي وصلت لقرابة 10 أمتار في الثانية.

ومع توفير محطة رياح رأس غارب الكهرباء النظيفة، فإنها تحرص على الحفاظ على الطيور المهاجرة التي تمر بالمنطقة الموجودة فيها، إذ تُعَد منطقة جبل الزيت ممرًا عالميًا للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا خلال فصلي الربيع والخريف.

وتضع محطة رياح رأس غارب ملصقات حمراء على ريش التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، وفق تعليمات منظمة البيئة العالمية للحفاظ على الطيور.

جدير بالذكر كان قد شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يوم 31 أكتوبر 2022 اطلاق اشاره بدء اعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح (اتحاد شركات اوراسكوم للانشاء مع شركه تويوتا توشو اليابانيه ويوروس اليابانيه وشركه انجي الفرنسيه )، لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات في رأس غارب وحضر الانطلاق السفير الفرنسي بالقاهرة وسفير اليابان بالقاهرة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والقيادات التنفيذية للشركات المنفذة ومن المقرر تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

