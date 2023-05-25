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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. الشلقاني: ضرورة وضع مسئولية على المدارس لتأهيل الطلاب لمستوى معين

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طالبت الدكتورة هانيا الشلقاني مقرر مساعد المحور المجتمعي في الحوار الوطني، بضرورة أن يكون هناك مسؤولية على المدارس الخاصة والعامة والأجنبية والتزامهم بمستوى معين لتأهيل الطالب، موضحة أنه بغير ذلك فإننا نتعرض لإهدار لموارد الدولة وايضا الأهالي.
وتابعت خلال كلمتها بلجنة التعليم ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، أن الاهتمام بالتعليم الفني حاليا أصبح ضرورة قصوى، معقبة: التعليم الفني يجب أن يلتزم بالتنافسية خاصة في ظل احتياج الأسواق لكوادره.

الشلقاني مقرر مساعد المحور المجتمعي الحوار الوطني