مبعوث واشنطن السابق للشرق الأوسط: نتنياهو في مأزق

قال المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط، دينيس روس، لإذاعة بي بي سي 4، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "موقف صعب" عندما يتعلق الأمر بالموافقة على أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

وأشار روس إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يستقيلان من الحكومة بسبب الشروط التي كانت إسرائيل مستعدة لطرحها على الطاولة، مضيفًا أنه "سؤال مفتوح" حول ما إذا كانا يخادعان.

وأضاف روس أنه إذا كانت الشروط التي تقول حماس إنها ستقبلها قريبة مما وافق نتنياهو بالفعل على تقديمه، فإنه "لن يكون من السهل عليه الرفض"، مضيفًا أنه إذا كان نتنياهو سيفعل ذلك، فهناك "خطر كبير" قد يؤدي إلى مغادرة شخصيات أخرى في الحكومة.

ويقول روس: "هذا لا يقلل من شأن الحكومة كما يفعل سموتريتش وبن غفير، لكنه قد يؤدي إلى مجموعة من الأحداث في إسرائيل أعتقد أنها قد تعرض الحكومة للخطر"، مشيراً إلى أنه "في مرحلة معينة، يحتاج إلى اختيار بايدن على بن غفير، ويحتاج إلى اختيار الرهائن على سموتريتش".