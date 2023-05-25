زعلانة من أكرم حسني .. الجمعة شاعرة الكينج "كوثر مصطفي" ضيفة إيمان أبو طالب

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة الحياة، الشاعرة الكبيرة كوثر مصطفي في حلقة استثنائية الجمعة.

وتكشف كوثر خلال اللقاء عن أمنياتها قائلة: "تمنيت أن أكون روائية"، كما تكشف عن السبب الرئيسي في الاحجام عن الشعر قائلة: نحن في زمن الرواية وجمهور الشعر يقل.

وتزيح كوثر مصطفي الستار خلال اللقاء عن مطلبها قائلة: أطالب بإنشاء مسرح للقصيدة الشعرية، موضحة ان مسرحية مخدة الكحل حققت نجاحا كبيرا في المسرح الصوتي.

وعن علاقاتها بالكاتب الكبير خيري بشارة، تقول كوثر انه اتصل بها ليهنئها بقصيدة موسم زرع البنات، موضحة ان خيري بشارة هو من عرفها علي الفنان القدير محمد منير.

وعن أول أغنياتها لمحمد منير تقول كوثر: أول ما كتبت للكينج كان اغنية ساح يامداح، موضحة ان “ساح يامداح” تعني الافتقاد لشئ ما مثل الأمان والحب، مشيرة إلى ان منير لديه روح المغامرة ويتمتع بجرأة كبيرة.

وكشفت كوثر مصطفي عن السبب الرئيسي في ثقل موهبتها قائلة، إن المعاناة هي السبب، موضحة انها تعتمد علي الدراما في طريقة كتاباتها للشعر، مضيفة ان احد ازواجها شعر بالغيرة من نجاحها.

وتوضح خلال اللقاء عن رأيها في اغاني المهرجانات، كما تكشف عن اسباب ضيقها من الفنان أكرم حسني.

يذكر أن برنامج بالخط يذاع علي شاشة الحياة في الثامنة مساءا كل يوم جمعة تقديم الاعلامية ايمان ابو طالب.